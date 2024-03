Centro raccolta di via Bonomi, in arrivo la ristrutturazione

Lavori di ristrutturazione in vista per il Centro di Raccolta rifiuti di via Bonomi. Dal prossimo 5 aprile e fino al 5 maggio compresi rimarrà chiuso per lavori di ristrutturazione. Il CDR riprenderá regolarmante la propria attivitá lunedí 6 Maggio.

Restano attivi gli altri Centri di Raccolta del territorio. É anche possibile prenotare la raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti con una semplice chiamata al Numero Verde 800 212607, collegandosi al sito internet di Iren Ambiente, o utilizzando la App Iren Ambiente disponibile per Android e IOs.