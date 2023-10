Centro Chiedilo a Parmatoday, il titolare di un bar del centro: "Perché non lasciano i sacchetti per l'umido?" Gianpaolo Conciatori del bar Tiffany: "Ho sollecitato più volte al numero verde di Iren ma non serve a nulla. Se penso a quanto paghiamo di tassa rifiuti"

Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la lettera del titolare del bar Tiffany in borgo XX Marzo, quindi in pieno centro storico a Parma.

LA LETTERA DI GIANPAOLO CONCIATORI, TITOLARE DEL BAR TIFFANY - Sono ormai troppi giorni che chi ha in appalto la raccolta dell'umido in centro storico, non lascia sacchi per la raccolta. Ho sollecitato più volte al numero verde di Iren ma non serve a nulla. Se penso a quanto paghiamo di tassa rifiuti. Stamattina, 3 ottobre, al bar Tiffany in borgo XX marzo 8/a e in tutta la via niente sacchi. Non se ne può più, sarò costretto a mettere l'umido nel bidone senza sacco"

