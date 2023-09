Chi è Vittorio Menozzi? Un parmigiano al Grande Fratello

È partito lunedì 11 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, l'ottava edizione del "Grande Fratello" con una serie di "Nip" - personaggi non famosi - che affiancano come concorrenti le celebrità. In questa categoria rientra Vittorio Menozzi, laureato in Ingegneria gestionale e modello per alcuni famosi brand.

Vittorio Menozzi nasce a Parma il 25 aprile 2002. La sua dedizione agli studi lo ha condotto al conseguimento della Laurea in Ingegneria gestionale e gestione industriale. In giovane età viene però sedotto dal mondo della moda e dello spettacolo. Dopo un'esperienza alla Brave Models, l'agenzia che cura i suoi interessi e la sua immagine diventa la Trend Models, che sul suo sito ufficiale specifica alcune caratteristiche di Menozzi: altezza di 186 cm, misure di 94 – 78 – 91, capelli neri e occhi marroni, numero di scarpe 44. La professione di modello lo conduce in breve tempo ad una serie di soddisfazioni personali: nel suo curriculum vanta infatti sfilate per brand come Dolce&Gabbana e Missoni. La sua professione gli permette di viaggiare molto. La nazione estera che l'ha ospitato di più in assoluto è la Spagna ma, in generale, ama muoversi da una città all'altra anche quando si limita a piccoli territori di casa nostra.

Tra le maggiori passioni di Vittorio Menozzic'è anche la musica: talvolta i suoi video social sono accompagnati dalla sua voce e chitarra. I profili Instagram e TikTok Nel corso degli ultimi anni Menozzi incrementa la sua attività social: su Instagram è seguito da circa 8.000 followers; ma ancora più forte va su TikTok, dove vanta oltre 12.000 followers. A partire da lunedì 11 settembre 2023 Vittorio Menozzi è tra i concorrenti dell' ottava edizione del "Grande Fratello VIP". Il modello è incluso nella categoria ribattezzata "Nip", che include persone non famose e ha dichiarato, al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", che a spingerlo verso il celebre reality è stata innanzitutto la curiosità, la voglia di legare con persone diverse da lui. La vita privata: è fidanzato? Limitandoci alle dichiarazioni ufficiali e ai suoi profili social, si direbbe che Vittorio Menozzi non sia al momento sentimentalmente impegnato. Non sono noti, comunque, particolari sulla sua vita privata, anche se la partecipazione al programma di Canale 5 ci dirà molto di più sul suo conto.