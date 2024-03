Chiedilo a Parmatoday, un residente di via Manfredi: "Nel parcheggio cartelli stradali divelti e abbandono di rifiuti"

Chiedilo a Parmatoday. La lettera di un residente dei condomini di via Nino Manfredi, nella zona di via Langhirano, sul degrado urbano dell'area, soprattutto per la presenza di mezzi pesanti che rimarrebbero in sosta anche per giorni.

LA LETTERA DEL RESIDENTE - "Nel parcheggio pubblico di Via Nino Manfredi, di fronte al complesso commerciale comprendente il supermercato "Famila", esiste una situazione di degrado urbano. La segnaletica è spesso divelta dai camion che sostano nel parcheggio per giorni interi, lasciando ogni tipo di rifiuto sulla strada, nonostante ci siano tanti cestini nelle vicinanze. Rimanendo in sosta per giorni e notti intere, i camionisti provocano anche un certo disturbo, a livello acustico, per i residenti nei condomini adiacenti. Più volte, noi residenti abbiamo cercato di contattare il Comune per richiedere un cartello di divieto di sosta per camion e una pulizia della strada più puntuale, ma dopo anni la situazione non è cambiata, anzi si aggrava quando il parcheggio scambiatore Sud viene utilizzato per il luna park o altre grandi aggregazioni"

