Cibus Lab: un nuovo modulo per industria e distribuzione agroalimentare del portale Cibus.it

Fiere di Parma ha creato un nuovo progetto educational, Cibus Lab, per mettere in contatto i retailer internazionali e l’industria agroalimentare italiana. Il progetto si colloca tra le tappe di avvicinamento a Cibus2021, che si terrà a Parma dal 4 al 7 maggio 2021. Grazie alla collaborazione con GDONews, testata della comunicazione on line del mass market retail italiano, è stato creato Cibus Lab: un portale di accesso a informazioni e servizi digitali privilegiati per i buyers e per gli espositori CIBUS, https://www.cibus.it/cibus-lab/ .

Saranno messi a disposizione manuali e-book sulle categorie merceologiche più rilevanti e webinar correlati che vedranno la partecipazione di buyer, importatori stranieri e rappresentanti dell’industria agroalimentare italiana.



Il primo webinar, dedicato ai prodotti a base di pomodoro e alle salse pronte, si terrà domani, 7 ottobre, alle ore 14,00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Interverranno, oltre ad alcune aziende produttrici italiane, i rappresentanti di rilevanti catene distributive internazionali: Regis Fraudin Directeur de Catégorie Marché Epicerie, Groupe Carrefour; Michael Kowalski, BuyerGrocery, Western City Super; Massimiliano Rossi, Direttore Grocery, Pac 2000; Eddie Heffernan, Director of Business Development , SYSCO; JD Campbell, Category Manager Lomar Specialty, Hy-Vee, Inc; Lucia Gonzalez, Category Manager, Koba Colombia; Ulrich Rogowski, Head of Canned Goods, METRO GMBH.



Il webinar, aperto a tutti, è in lingua inglese. Per collegarsi è sufficiente andare sul sito www.cibus.it/cibus-lab/ , cliccare “segui webinar” e registrarsi.



L’obiettivo della nuova iniziativa è quello di informare e favorire il business B2B, creando consapevolezza e relazioni. I buyers del circuito Cibus potranno accedere al portale per trovare contenuti aggiornati e informazioni costanti sulla produzione alimentare nazionale: notizie, pubblicazioni ed eventi online. I manuali e-book approfondiscono la realtà delle categorie di prodotto più rilevanti, analizzate sotto tutti gli aspetti utili ai buyers per accrescere la propria conoscenza e ottimizzare il business: storia del prodotto, dati di mercato, movimenti delle materie prime, best practices, interviste a produttori e buyer, schede informative dei produttori e altro. I libri e-book saranno presentati tramite i webinar. Ognuno dei seminari on line presenterà una categoria merceologica con il contributo di buyer e produttori che illustreranno la propria case history.



CALENDARIO DEI FOCUS MERCEOLOGICI:

Tomato-based products and ready sauces (su questo tema, webinar il 7 ottobre)

Frozen food (webinar il 10 novembre)

Meat (webinar il 24 novembre)

Extra virgin olive oil

Coffee

Deli Meats

Ice cream

Dairy

Dry pasta

Fresh pasta

Bread substitutes