Cinque nuovi contenitori stradali per il conferimento degli oli vegetali usati

Sono stati posati in città cinque nuovi contenitori stradali per la raccolta degli oli vegetali esausti da parte di Iren Ambiente Parma srl: si trovano in Via Venezia, Via Newton, Via Torrente Bardea, Via Zanetti e Strada Fontanini (Gaione). A Parma sono in totale ventuno le cisterne stradali in cui i cittadini potranno smaltire le proprie bottiglie di plastica contenenti i residui di oli alimentari usati che verranno poi riciclati. Il recupero dell’olio vegetale preserva la funzionalità di condutture e scarichi, tutela l’ambiente e le acque, comporta un incremento della raccolta differenziata e consente la produzione di nuovi beni. “Il servizio di raccolta stradale degli oli alimentari – ha commentato l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi - è molto apprezzato dai cittadini e ci permette di migliorare non solo la quantità ma anche la qualità della nostra raccolta differenziata, raccogliendo un rifiuto potenzialmente inquinante per ricavare nuove materie prime. Questi cinque nuovi contenitori vanno proprio in questa direzione, rendendo più agevole il riciclo dell’olio alimentare per migliaia di cittadini.” I contenitori stradali permettono la raccolta differenziata di olio esausto domestico, come materiale di scarto da recuperare per trasformarlo in risorsa per la produzione di nuovi beni, come biodiesel per trazione, carburante altamente biodegradabile, asfalti bitumi e mastici, collanti e saponi industriali. L’olio alimentare domestico esausto, se disperso nell’ambiente, è causa di grave inquinamento: impedisce alle piante di assumere le sostanze nutritive e blocca l’ossigenazione della flora e della fauna; può contaminare pozzi di acqua potabile e le riserve di acque sotterranee; può causare seri problemi alle condutture e agli scarichi e pregiudica il corretto funzionamento dei depuratori. Si consideri che un chilogrammo di olio usato disperso nel suolo si può disperdere su più di mille metri quadrati di superficie e un litro di olio esausto disperso nell’acqua altera il gusto di oltre 1.000.000 di litri di acqua potabile. Si può raccogliere l’olio alimentare domestico in bottigliette di plastica (bottigliette per acqua, bibite e olio) e portarle ben chiuse negli appositi contenitori stradali. È importante lasciar raffreddare l’olio raccolto prima di trasportarlo. Si possono conferire nelle cisterne olio e grassi derivati da fritture, olio da conservazione di cibi in scatola (tonno, funghi ecc.) e strutto di burro e maiale. Non si può invece portare nei contenitori stradali olio motore e olio lubrificante, altri liquidi e sostanze chimiche, maionese, salse e residui di alimenti, acque di lavaggio.



Le cinque nuove postazioni di contenitori stradali:

Via Venezia: ingresso parcheggio Conad e Lidl;

Via Newton: adiacente Scuola Materna Tartaruga;

Via Torrente Bardea: angolo Via Zanguidi;

Via Zanetti: retro Centro Commerciale Panorama;

Strada Fontanini (Gaione): parcheggio pubblico di fronte l’ex-Scuola Comunale

Le sedici postazioni esistenti:

Baganzola: Strada Vecchia di Baganzola (f.te capolinea bus 6)

Carignano: via w. Don Oliva angolo via f. Masola

Corcagnano: via c. Mora angolo via c. Parenti

Fognano: via Gandhi (parco m. L. King)

Malandriano: Strada Bassa Nuova (Chiesa di San Martino)

Panocchia: Strada Baldacchino (contiguo ai contenitori stradali)

Porporano: via Bodrio (f.te civ.42)

San Pancrazio: via Vietta (f.te farmacia s. Filippo neri)

San Prospero: via Pennisi (parcheggio)

Vicofertile: via San Geminiano (in prossimità della rotatoria)

Vigatto: via a. Schianchi angolo via Martinella

Via Traversetolo (parcheggio Esselunga)

Viale Usberti (parcheggio zona campus Conad)

Piazzale Badalocchio (parcheggio Conad v.le Piacenza)

Via Vespucci (quartiere Colombo)

Largo Agosto 1942 (parcheggio Lidl e Area Camper)



I contenitori stradali non raccolgono gli oli motore e minerali che potranno continuare ad essere conferiti ai cinque Centri di Raccolta di via Bonomi, via Barbacini, via Lazio, largo Simonini, strada Manara. Maggiori informazioni sul sito “Ambiente” del Comune di Parma, sezione Rifiutiti Raccolta olio alimentare.