Lavori: code e traffico in tilt in tangenziale e in via Emilia

Traffico e lavori di rifacimento dell'asfalto. Sono queste le cause delle code che, nella mattinata di oggi mercoledì 15 giugno, si sono verificate lungo la tangenziale Nord in direzione Reggio Emilia e lungo la via Emilia da San Prospero e fino a via Mantova. A partire dalle ore 8, infatti, si sono verificati rallentamenti significativi lungo le due arterie che hanno provocato disagi alla circolazione stradale e agli automobilisti. Chi ha trovato traffico lungo la tangenziale ha provato ad utilizzare la via Emilia, dove si sono verificati così ulteriori problemi di viabilità.