Commercio: Francesca Chittolini, presidente Confesercenti Parma, entra nella Giunta nazionale

La Presidente di Confesercenti Parma, Francesca Chittolini, in qualità di Presidente del Coordinamento Giovani Imprenditori Confesercenti, entra a far parte della Giunta nazionale dell’Associazione.

E' la prima volta che il Presidente della sede provinciale di Parma siede nell'organo di direzione gestionale e di coordinamento della Confesercenti nazionale.

"Assumo con entusiasmo e grande senso di responsabilità questo nuovo ruolo all'interno della Giunta nazionale di Confesercenti - afferma Francesca Chittolini -. Viviamo un periodo complesso, segnato da un processo di trasformazione delle piccole e medie imprese e dalla nascita di nuove figure imprenditoriali, che dobbiamo essere bravi a intercettare e sostenere con le nostre attività di associazionismo e i nostri servizi.

Cercherò di dare il mio contributo alla Giunta nei prossimi 4 anni, decisivi per l'innovazione e la transizione digitale che interessano da vicino non solo i giovani imprenditori, ma anche quelle Pmi che stanno vivendo il cambio generazionale. Sotto questo punto di vista - conclude Francesca Chittolini - sarà fondamentale lavorare sulla formazione, che riveste sempre un ruolo fondamentale per cogliere o creare nuove opportunità e per consolidare le esperienze imprenditoriali nel tempo".