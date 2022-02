Compiano: senso unico alternato con semaforo sulla Sp 3 a Barbigarezza

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che a partire da oggi, lunedì 21 febbraio, viene istituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico sulla Strada Provinciale 3 “di Bedonia” in località Barbigarezza, in Comune di Compiano, fino all’ultimazione dei lavori in corso



La misura si è resa necessaria per consentire in sicurezza l’esecuzione di un intervento di adeguamento funzionale del ponte.