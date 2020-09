Comune: al via la pulizia delle piste ciclabili in città

Approfittando del minor flusso di traffico del fine settimana il Comune di Parma e Iren Spa hanno previsto l'accurata pulizia delle piste ciclabili cittadine che sarà effettuata con mezzo apposito e garantirà ancor più la sicurezza dei ciclisti in transito.

“Con questo nuovo metodo di spazzamento il Comune di Parma insieme ad Iren ha voluto anche dare un messaggio che è legato sia alla sicurezza che al decoro sulle piste ciclabili e ovviamente alla promozione, ancora una volta, della mobilità dolce. I particolari mezzi in dotazione ad Iren sono idonei per salire direttamente sulla pista ciclabile, riuscendo ad effettuare una pulizia più di dettaglio e profonda. Un'accurata azione di spazzamento come questa prevista renderà più sicure le piste e ovviamente migliorerà nettamente il decoro delle stesse.” ha sottolineato l'Assessora alla Mobilità Sostenibile del Comune di Parma Tiziana Benassi