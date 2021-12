Comune di Parma, lavoratori in stato di agitazione: "In piazza a Natale per i diritti"

In seguito al mancato accordo presso la Prefettura di Parma il sindacato Csa ha proclamato lo stato di agitazione della polizia Locale di Parma. Nella giornata di domani, venerdi 10 dicembre dalle ore 12.00 alle ore 14.00, si terrà, a questo proposito, un'assemblea sindacale di tutti gli appartenenti alla Polizia Locale del comune di Parma: l'incontro si terrà nella sala Proiezioni della protezione civile del comando di Parma in via del Taglio.

"Ringraziamo la Prefettura - si legge in una nota del Csa - per l’impegno e la disponibilita’ dimostrata durante l’incontro di oggi con l’Amministrazione, che purtroppo e’ rimasta sorda verso le nostre istanze che coinvolgono tutti i lavoratori del comune di Parma. L’amministrazione ha risposto alle nostre istanze in modo insufficiente, dandoci notizie solo sull’orario di lavoro della Polizia Locale e sul fatto che a tutt’oggi non e’ ancora stato formalizzato nessun atto di esternalizzazione per i servizi educativi, facendo presente che la scelta e’ comunque politica. A voi le conclusioni su queste riposte parziali ed insufficienti.

Noi non ci stiamo a idee di privatizzazione di un servizio educativo che deve rimanere pubblico, e contrasteremo in qualsiasi modo legittimo questa scelta, perche’ i cittadini hanno diritto al miglior servizio educativo pubblico possibile per i propri figli, quindi chiediamo che si ritorni al passato con investimenti mirati alla risoluzione delle problematiche attuali e non accetteremo diktat!! Rimangono da risolvere i criteri per i passaggi di carriera-progressioni orizzontali, il deficit numerico degli operatori di Polizia Locale sott’organico di circa 100 unita’ e nel comparto scuole che non vuole stabilizzare le precarie, oltre allo scorrimento delle graduatorie e fa svolgere loro anche mansioni amministrative non previste contrattualmente, invece di quelle educative e didattiche. Problemi anche per i progetti della Polizia Locale e delle scuole che non sono soddisfacenti e mancano di personale, che dire poi dei carichi di lavoro per gli amministrativi, che sono da riequilibrare, con uno stress da lavoro correlato che coinvolge i dipendenti ridotti ormai ai minimi storici. I problemi rimangono molteplici e il CSA organizzera’ sicuramente la mobilitazione di tutte le categorie del comparto del comune di Parma prima di Natale".

"E’ pervenuta comunicazione - scrive il Comune di Parma - da parte del sindacato CSA della convocazione di un’assemblea sindacale per il personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma per il giorno venerdì 10 dicembre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso la Sala Proiezioni della Protezione Civile del Comando di Polizia Locale Parma in via del Taglio n°8/A. Il Corpo di Polizia Locale garantirà comunque i servizi minimi essenziali come previsto dagli artt. 1 e 2 della L. 146/1990, modificata dalla L. 83/2000"

Una seconda assemblea sindacale si terrà sempre il 10 dicembre. "Assemblea sindacale 10/12/2021 – Personale Scuola “Mongolfiera” - E’ pervenuta comunicazione da parte del sindacato FP CGIL della convocazione di un’assemblea sindacale per il personale della Scuola Mongolfiera di Parma per il giorno 10 dicembre 2021 dalle ore 7.30 alle ore 9.30 presso la Camera del Lavoro – via Casati Confalonieri n° 5/A Parma – 4° piano. La suddetta scuola ha provveduto a dare tempestiva comunicazione alle famiglie dei possibili disagi in quanto il servizio potrebbe subire variazioni di orario".