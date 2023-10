Comune: incontro a Parma per la creazione di Ministero e Assessorato della Pace

"Ministero della Pace: si vis pacem para pacem. Tra realismo e utopia: una proposta ai sindaci" è il titolo dell'incontro in programma domenica prossima, 22 ottobre, alle 16.30, nella Biblioteca di San Giovanni a Parma, nell'ambito degli eventi inseriti nel Festival della Pace 2023. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Papa Giovanni XXIII, Casa della Pace e Comune di Parma, Assessorato alla Pace. L'incontro è incentrato sulla proposta di istituzione del ministero della Pace e la diffusione degli assessorati per la Pace, coinvolgendo le amministrazioni locali e le associazioni territoriali impegnate su questo tema. Parteciperanno all'evento: Laila Simoncelli, avvocata, coordinatrice della campagna Ministero della Pace-Comunità Papa Giovanni XXIII; Matteo Truffelli, politologo, docente presso l'Università di Parma; Anselmo Palini, insegnante e saggista sui temi della Pace; Andrea Ferrari: presidente del Coordinamento degli Enti Locali per la pace e Camilla Bianchi, presidente provinciale della Rete degli Enti Locali per la Pace di Brescia. Saranno presenti anche Daria Jacopozzi, assessora con Delega alla Pace del Comune di Parma, e Paolo Andrei, rettore dell'Università di Parma. A seguire ci sarà spazio per un dibattito aperto sui temi trattati