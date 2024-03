Concerto del 25 aprile: Dargen D'amico in piazza Garibaldi

Sarà Dargen D'Amico l'artista ospite a Parma per il concerto del 25 aprile in Piazza Garibaldi. La manifestazione musicale in occasione della Festa di Liberazione, ad ingresso gratuito, è organizzata anche quest'anno dal Comune di Parma, in collaborazione con Arci Parma e Caos Organizzazione musicale. Il concerto inizierà alle ore 21.

Dargen D'Amico, pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D'Amico, è un rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano, fondatore dell'etichetta discografica indipendente Giada Mesi assieme a Francesco Gaudesi.