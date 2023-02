Conclusi i lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’Auditorium della Scuola per l’Europa

A conclusione dei lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’Auditorium della Scuola per l’Europa, si è svolto il sopralluogo dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, dell’Assessora alla Scuola, Caterina Bonetti, dell’Assessora alle Politiche Giovanili, Beatrice Aimi, della Presidente della Commissione Consiliare Permanente scuola, giovani, sicurezza e peratecipazione, Saba Giovannacci, assieme ai tecnici del Comune. Ad accoglierli la Dirigente Scolastica, Roberta Fantinato. L’Auditorium è stato sottoposto ad una serie di interventi e sarà inaugurato ufficialmente il 9 maggio prossimo, Giornata dell’Europa. Verrà dedicato, come ha anticipato la Dirigente Scolastica, a David Sassoli, già Presidente del Parlamento Europeo, scomparso nel gennaio 2022.

L’Auditorium ha una capienza di 310 posti ed è a servizio della scuola. Il Comune ha sostenuto costi pari a 250 mila euro, che includono interventi manutentivi anche sulla copertura della palestra.

Si è posto così rimedio alle infiltrazioni d’acqua che avevano interessato la struttura e alle quali l'appaltatore, A.T.I. CO.GE.Spa (mandataria) UNIECO Soc.coop, non aveva dato corso per le note difficoltà societarie. Per questo Stu Authority, che ha contestato l'addebito all'A.T.I., ha consegnato al Comune di Parma il progetto esecutivo dei lavori necessari, che hanno riguardato anche gli impianti meccanici ed elettrici. Grazie alla realizzazione di nuovo manto impermeabile è stato possibile ovviare alle infiltrazioni, le procedure hanno previsto il successivo rimontaggio degli impianti, sottoposti alle verifiche previste dalla normativa vigente.