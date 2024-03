La Coperta di Linus, donazione per la Pediatria d'urgenza

Il loro lavoro non si ferma, decine di banchetti e centinaia di coperte realizzate all’uncinetto pensando sempre al benessere dei pazienti dell’Ospedale Maggiore e, in particolare, dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria generale e d’urgenza. Da anni il ricavato dei loro manufatti, inventati con entusiasmo e creatività, viene destinato alla struttura diretta da Icilio Dodi.

Questa volta le loro coperte colorate hanno permesso di acquistare un defibrillatore di ultima generazione della cui importanza ha spiegato la coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia. “Si tratta di uno strumento che consente la rilevazione multiparametrica per i piccoli pazienti, ovvero il controllo oltre che dell’attività cardiaca anche di pressione e saturazione. Un aiuto prezioso per trattare le urgenze cardiologiche in quanto la rilevazione continua misura l’efficacia del trattamento farmacologico. Inoltre ci consente di trasportare il paziente in sicurezza quando deve essere trasferito in un altro reparto”.

Con la presidente della Coperta di Linus Marilia Zanichelli, le tante socie dell’associazione che hanno venduto 200 coperte per raggiungere la cifra di 8mila euro necessaria per acquisire il defibrillatore. “Abbiamo iniziato con i primi banchetti nel 2016 e da allora il Pronto soccorso pediatrico è sempre stato nei nostri cuori”, ha dichiarato Marilia Zanichelli che ha ringraziato le volontarie de La Coperta di Linus con le quali si è consolidata un’amicizia che si rinnova nel tempo.

“Grazie davvero per il vostro impegno che si è tradotto in un’apparecchiatura che è già funzionante in reparto”, ha ribadito il direttore Icilio Dodi affiancato dal direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl Parma Massimo Fabi che ha voluto ringraziarle personalmente “Con i vostri riquadri colorati che compongono le coperte ci insegnate che tante piccole cose, messe in fila una dopo l’altra, fanno grandi cose e sostengono i progetti per una sanità che vuole essere sempre migliore”.