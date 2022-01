Corniglio: riaperta stamattina la Sp 84 a Rivudulano

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che é stata riaperta stamattina al transito Provinciale 84 “di Carobbio”, in località Rividulano, in Comune di Corniglio, che era chiusa completamente al transito dallo scorso 16 novembre per motivi di sicurezza.



A causa delle abbondanti piogge dell’autunno, infatti, si era verificato un movimento franoso a monte strada, con conseguente distacco di materiale lapideo e detriti che incombevano sulla carreggiata.



Ora si sono conclusi gli interventi di disgaggio e riprofilazione che hanno stabilizzato il versante in quel tratto, eseguiti dalla ditta Begani Franco, sono state quindi ripristinate le condizioni di sicurezza della transitabilità.



Sul posto si sono recati stamattina il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi e il Sindaco di Corniglio Giuseppe Delsante, accompagnati dal Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia ing. Gianpaolo Monteverdi e il geom. Antonio Mesti.



“La Provincia è intervenuta prima possibile per ripristinare la viabilità e limitare i disagi a chi vive in montagna – dichiara il Delegato alla Viabilità Bertocchi.



Soddisfatto il Sindaco di Corniglio Delsante: “Anche in questa situazione la Provincia si è dimostrata molto attenta ai problemi della viabilità e della montagna.”