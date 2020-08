Coronavirus: riaprono gli sportelli Cup dell’Ausl per prenotare visite ed esami  

Dal 24 agosto, si parte con le aperture dei servizi CUP dei distretti di Fidenza e Sud-Est, mentre nei distretti di Parma e Valli Taro e Ceno gli sportelli riaprono dal 1° settembre. Agli sportelli CUP dell’Ausl i cittadini possono prenotare la maggior parte delle prime visite, degli esami diagnostiche e i prelievi. Si tratta dunque delle prestazioni che hanno priorità in ricetta indicate con D (cioè differibile, assicurata entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli esami strumentali) o con P(cioè programmabile, entro 120 giorni) oppure con B (cioè urgenza entro 10 giorni). Si ricorda che le prestazioni con queste stesse priorità sono prenotabili anche nelle farmacie che assicurano il servizio CUP. Le stesse prestazioni, tranne i prelievi non urgenti, sono inoltre prenotabili anche al Numero Verde provinciale 800.629.444 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30), con la AppEr Salute e con il servizio Cupweb per chi ha attivato il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

Sono invece prenotabili esclusivamente al Numero Verde provinciale 800.629.444 le prestazioni urgenti, quindi visite, esami e prelievi con indicato in ricetta l’urgenza U (entro 72 ore).

L’elenco di tutte le prestazioni attualmente disponibili per la prenotazione, in urgenza o meno, è costantemente implementato ed è consultabile nel sito www.ausl.pr.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Numero Verde informativo regionale 800.033.033 o consultare i siti internet www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it.

COME ENTRARE NELLE STRUTTURE SANITARIE IN SICUREZZA

Per garantire la massima sicurezza di cittadini e del personale delle Aziende sanitarie, si ricorda che per l’accesso ai luoghi di prenotazione, assistenza e cura, è necessario il rispetto dialcune regole. Indossare la mascherina correttamente: coprirsi naso e bocca e adattare bene la mascherina al naso e al mento. Mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone, rispettare le barriere collocate nelle aree comuni. Nelle sale d’attesasedersi solo dove consentito. Rispondere alle domande sul proprio stato di salute. All’entrata delle strutture sanitarie un operatore chiederà se si hanno sintomi correlati a Covid-19 o se si hanno avuto contatti stretti con un malato Covid-19. Potrà anche venir misurata la temperatura corporea per accertare la presenza di febbre. Igienizzare le manicon il gel idroalcolico all’ingresso della struttura, frizionando le mani per circa 30-40 secondi in tutte le direzioni. Al momento della visita o esame specialistico, oltre al rispetto delle regole sopra ricordate, è bene arrivare puntuale, per aiutare lo specialista e l’organizzazione delle visite ad essere altrettanto puntuali con tutti. L'accesso è consentito solo alla persona che riceve la prestazione: la presenza di un accompagnatore è autorizzata solo per i minorenni, per persone non autosufficienti o che necessitano di mediazione linguistico-culturale.