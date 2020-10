Covid, Bonaccini: "Per ora nessun'altra restrizione"

"Non vediamo necessità di altre restrizioni". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini nel corso di un'intervista al Tgr regionale in merito alla situazione del contagio da coronavirus nelle città della nostra regione, Parma compresa. "Stiamo facendo un tracciamento enorme e crescono i numeri" ha sottolineato il governatore. "Ieri circa 10mila persone, studenti e genitori, si sono recati nelle farmacie, vuol dire che la misura è molto apprezzata. Non bisogna mai cantare vittoria, stare sempre molto attenti. Il virus sta circolando anche da noi, seppur in modo più contenuto che in altre parti d’Italia".

Possiamo reggere anche questa seconda difficile ondata" ha poi detto Bonaccini. "Il Paese ha affrontato l'emergenza con grande dignità: l'Italia non è tutta uguale, ognuno deve rispondere di quello che fa tutti i giorni sul territorio".