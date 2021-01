"Ecco come combattere il Covid-19 con la dieta"

Esiste una dieta per combattere le malattie virali?

Sì, secondo il dottor Spattini che parla di “dieta antivirus”.

“L’essere umano è una “macchina” stupefacente che ci consente di adattarci all’ambiente in cui viviamo e agli stimoli che riceviamo ogni istante della nostra vita. Tuttavia la grande complessità del suo funzionamento e la capacità di autoregolazione comportano continue attenzioni. Con l’invecchiamento, la malnutrizione o l’iperalimentazione, con la sedentarietà, con l’eccesso di stress o di medicine assunte, con la presenza di patologie croniche anche il sistema immunitario tende a non funzionare come dovrebbe e per questo diventiamo più vulnerabili alle malattie virali” queste le parole del dottor Massimo Spattini, autore di: “La dieta Antivirus. Come potenziale il tuo sistema immunitario”.

Il dottor Spattini ci spiega le motivazioni che l’hanno condotto alla ideazione di questo manuale scientifico e divulgativo allo stesso tempo, adatto a chiunque sia desideroso di prolungare la propria vita, garantendone piena efficienza: “Ritenevo mio dovere in qualità di medico, dare un’informazione, la più completa possibile, di come l’alimentazione, l’integrazione alimentare, gli stili di vita possano influenzare il nostro sistema immunitario e ridurre il rischio di infezioni virali come il COVID-19, senza dover contare solo sui farmaci e vaccini”.

Ed aggiunge: “Oggi disponiamo di una serie assai ampia di dati, provenienti dalla letteratura scientifica, riguardante l’enorme valore immunitario sul nostro organismo di vitamine come la A, la C e la D. Un sistema immunitario efficace può aiutarci a prevenire e contrastare le malattie infettive, ma anche le malattie degenerative età-correlate. Modificare lo stile di vita è possibile per chiunque, e a qualsiasi età. Perché se è vero che nasciamo come siamo, è altrettanto vero che diventiamo come mangiamo, come ci muoviamo, come respiriamo e come pensiamo”.

E conclude così: “Questo testo è finalizzato a creare le conoscenze riguardo i corretti stili di vita e la consapevolezza che sia il cibo, sia l’esercizio fisico, sia l’assunzione mirata di super cibi o integratori, possono essere somministrati come un farmaco. Nessun alimento e/o integratore, assunti senza modificare lo stile di vita nella sua globalità, possono considerarsi miracolosi.”

(Per maggiori informazioni visita il sito www.massimospattini.it)