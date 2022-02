Covid, open day per la somministrazione delle terze dosi nei centri vaccinali Ausl

Tre giornate di open day con accesso libero senza prenotazione per la somministrazione della terza dose di vaccino contro il coronavirus. E? quanto l?Azienda USL organizza il 9, 10 e 11 febbraio prossimi, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 al centro vaccinale di via Mantova a Parma, dove sono disponibili, per ciascuna giornata, 400 dosi al mattino e 400 al pomeriggio.

Un?opportunità offerta anche in provincia. L?open day dedicato alle terze dosi è in programma anche a Borgotaro, alla sede dell?AVIS, il 9 febbraio dalle 9 alle 13 (100 dosi disponibili); a Vaio, il 10 febbraio dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 (200 dosi disponibili al mattino e 200 al pomeriggio) e a Langhirano, al centro vaccinale della Casa della Salute, l?11 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 (120 dosi disponibili al mattino e 120 al pomeriggio).

?Con complessive 3.140 dosi, è una nuova opportunità che offriamo per semplificare l?accesso a chi vuole completare il ciclo vaccinale con la terza dose ? commenta Silvia Paglioli, direttore del servizio igiene pubblica dell?Ausl di Parma ? In queste giornate, non sarà necessario prenotare, ma solo presentarsi al centro, per la somministrazione?.

COSA PORTARE IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE Sono necessari il documento di identità e la tessera sanitaria, oltre ai moduli di consenso informato e scheda anamnestica compilati e firmati. Questi ultimi due documenti sono disponibili nel sito www.ausl.pr.it, in home page occorre cliccare sul banner ?Vaccinazioni anti covid-19 Informazioni e prenotazioni?, quindi su ?Modulistica vaccinazioni anti covid-19?.

Continua l?accesso diretto, quindi senza prenotazione anche per la somministrazione delle prime e seconde dosi per chi ha dai 12 anni in su, secondo il calendario sempre aggiornato disponibile nel sito www.ausl.pr.it