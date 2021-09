Covid nelle scuole, 34 nuovi casi: sospesa la frequenza in 20 classi, 9 in quarantena

Francesco D’Aloisio, referente per la gestione dei contagi nelle scuole per l'Ausl di Parma: "Gli istituti più coinvolti sono elementari e medie"

Nella settimana dal 20 al 26 settembre sono stati riscontrati 34 nuovi casi di positività al coronavirus nelle scuole di Parma e provincia. Pertanto, a seguito delle indagini epidemiologiche, i sanitari hanno disposto la quarantena in 9 classi e/o sezioni e la sospensione della frequenza in 20 classi e/o sezioni. In particolare, la quarantena ha coinvolto: 2 nidi (di cui uno in città), 1 materna (della città), 2 elementari, 3 medie. La sospensione della frequenza ha coinvolto: 4 elementari, 6 medie (di cui due in città), 4 superiori (tutte della città). Ai 34 casi di positività sopra citati, se ne aggiungono ulteriori 4 riscontrati in personale non docente, non a contatto con le classi.

“Nella settimana dal 20 al 26 settembre – spiega Francesco D’Aloisio, referente gestione casi covid nelle scuole, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma - continua, come nella popolazione generale, una lieve riduzione del numero dei casi riscontrati. Le tipologie di scuole maggiormente coinvolte sono le elementari e medie con il 36% dei casi ciascuno, meno coinvolte al momento per numero di casi sono i nidi, le scuole dell'infanzia e le superiori. La fascia 0-14 anni è stata interessata nel 16,6% della totalità dei casi, dato in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Nella settimana dal 20 al 26 settembre, sono stati eseguiti 160 tamponi molecolari e 350 tamponi antigenici rapidi. I focolai totali e attivi nelle scuole dalla riapertura del nuovo anno scolastico, considerando anche nidi e infanzia che hanno iniziato i primi di settembre, sono 8 e sono distribuiti equamente dai nidi alle medie, nessuno alle superiori. Le inchieste epidemiologiche e il contact tracing degli operatori Ausl hanno evidenziato che nella maggior parte dei casi il focolaio parte in casa per contatti familiari o risulta legato ad attività ricreative pomeridiane extrascolastiche”.