Covid: Super Green pass obbligatorio al chiuso e per prendere il caffè al bancone

Feste in piazza e concerti vietati fino al 31 gennaio, discoteche chiuse, Super Green pass obbligatorio per accedere praticamente a tutti i locali al chiuso e anche per prendere un caffè al bancone del bar, mascherine Ffp2 obbligatorie in diversi luoghi al chiuso, mascherine anche all'aperto. Il tampone negativo si potrà utilizzare praticamente solo per andare al lavoro: per il resto sarà necessario essere vaccinati o guariti dal Covid. Tutto questo per cercare di contrastare la variante Omnicon e la quarta ondata della pandemia, a pochi giorni da Natale e Capodanno.

Ecco le misure del decreto in sintesi:

GREEN PASS, DURATA SCENDE A 6 MESI - Il green pass durerà 6 mesi e non 9, come accade attualmente. La riduzione entra in vigore dal 1 febbraio 2022. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose si avvierà ad essere ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

MASCHERINE ALL'APERTO E FFP2, OBBLIGO - Scatta l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca. Inoltre, il decreto Natale introduce l'obbligo della Ffp2 sui mezzi pubblici, teatri, cinema, locali all'aperto, stadi. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo.

SUPER GREEN PASS PIU' ESTESO - Fino alla cessazione dello stato di emergenza, estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato - per vaccinati o guariti - alla ristorazione per il consumo anche al banco in bar e ristoranti. Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, ma anche per musei e mostre. Super Green Pass al chiuso per i centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso e per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

DISCOTECHE, SCATTA LO STOP FINO AL 31 GENNAIO - E' stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati, dove si svolgono eventi, concerti o feste comunque denominati, aperti al pubblico.

RSA - È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.