Covid: non decollano le vaccinazioni a domicilio

Non decollano le vaccinazioni a domicilio a Parma e provincia per disabili e invalidi. Dal 24 gennaio al 2 febbraio scorsi - escluso il 27 gennaio - infatti le vaccinazioni eseguite a domicilio dalle équipe delle Usca dell'Ausl (prime, seconde e terze dosi) sono state 134, con una media di 14,8 vaccinazioni al giorno. Dopo le proteste di associazioni come l'Anmic e le testimonianze dirette di cittadini che non hanno potuto sottoporsi alla terza dose del vaccino, per ora, il numero di somministrazioni non è ancora aumentato in modo considerevole. La media del periodo precedente, infatti, era di 13,5 vaccinazioni al giorno: uno scarto di circa una vaccinazione in più al giorno.

La situazione era stata denunciata dal presidente dell'Anmic Walter Antonini: "Capiamo ovviamente il sovraccarico di impegno da parte degli operatori Ausl, ma stiamo parlando di persone fragili, già minate enormemente nella loro qualità di vita, dovendo rimanere in casa perché impossibilitate a muoversi. Questa emarginazione è tanto più evidente se queste persone vengono lasciate senza informazioni e non possono prendere un appuntamento, costrette a vivere nell’attesa di una telefonata che non arriva. In diversi casi si tratta di persone le cui famiglie hanno deciso di fare un percorso di cura a casa, senza ricorrere alle strutture, per motivi economici o sentimentali. Non è giusto che arrivino dopo”.