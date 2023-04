Animali, la polizia locale di Bore recupera un cucciolo di capriolo

La polizia locale di Bore ha recuperato un cucciolo di capriolo smarrito e palesemente in difficoltà e lo ha consegnato presso il Rifugio Matildico, Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S) adibito al recupero di animali selvatici ammalati, feriti o che si trovano in situazioni di difficoltà, convenzionato con la Provincia di Parma. "Grazie al nostro agente e grazie al personale e ai volontari del Rifugio Matildico - sottolinea il sindaco di Bore Diego Giusti in un post su Facebook - che si occupano di prestare il loro aiuto nell’alimentare, accudire e curare gli animali fino al successivo reinserimento in natura".

VIDEO | I volontari del Rifugio Matildico allattano il cucciolo di capriolo recuperato a Bore