Dal 10 a domenica Parma sarà una città a “LIBERaVOCE”

Cuore pulsante di una festa del Maggio dei Libri di Parma sarà la sua Piazza Grande: più precisamente i suoi storici portici municipali, detti "del Grano" perché fino al primo '900 accoglievano il commercio dei frutti della fertile terra ducale.

Facendo eco a quella celebre citazione tramandata da Adriano, grazie alla penna della Yourcenar, nel centro di Parma si ammasseranno libri, autori, parole e occasioni come riserve contro l'inverno dello spirito. Parma scommette sull'unione di tutte le realtà legate alla lettura, presenti in città, ma anche nel territorio, per farne un grande spettacolo di piazza. Un grande collage di voci, dal titolo appunto LIBERaVOCE, vedrà protagonisti studenti e giornalisti, critici letterari e affabulatori, editori indipendenti, librerie e associazioni di volontariato, storiche biblioteche e innumerevoli vivaci piccole realtà di una provincia che ha saputo, dalla Bassa all'Appennino, dare alla letteratura Giovannino Guareschi e Luigi Malerba.

Sarà proprio il Sindaco Michele Guerra ad aprire, domattina alle ore 10, la manifestazione accogliendo diverse classi della provincia per una lettura corale frutto di un progetto scolastico che ha portato i ragazzi più vicini alle emozioni che i libri sanno trasmettere e ai sentimenti che sanno insegnare.

10 maggio ore 17 lo scrittore Marco Malvaldi con il titolo “Investigazioni: scientifiche e poliziesche” attraverserà un racconto con accento toscano che da Artusi a Galileo che accomuna tutta la letteratura gialla: il fascino indelebile dell'intelligenza.

11 maggio ore 21.30 al Teatro al Parco la “RADIO CLANDESTINA” di Ascanio Celest ini attraverserà con la voce della storia , uno degli spettacoli più intensi dell’attore, scrittore e regista che ha voluto ricostruire i giorni che precedono e seguono, a Roma, l'eccidio nazista delle Fosse Ardeatine.

Venerdì 12 maggio, alle ore 17.30 sul perchè sul senso dello scrivere saranno protagonisti il giornalista e scrittore Giacomo Papi e Sebastiano Martini in un Nella stessa serata, alle ore 21.30 il giornalista e critico letterario Piero Dorfles incontrerà il pubblico a partire dal suo ultimo libro “Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita”.

Il sabato sera alle 21.30 l’autrice e conduttrice televisiva Serena Dandini arriverà a raccontare “Cronache dal paradiso”.

Domenica 14 maggio alle ore 11 lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini e lo scrittore e l'insegnante scrittore Enrico Galiano ragioneranno sul dialogo possibile con le nuove generazioni e alle ore 19 la rassegna si chiuderà con lo scrittore Stefano Massini e le inquietudini della storia di ieri e della contemporaneità del suo “Manhattan Project”.