Dall’alto di San Francesco del Prato

Nonostante la pandemia che ne ha rallentato l’imponente opera di restauro, non si ferma la possibilità di ammirare da un punto di vista privilegiato San Francesco del Prato a Parma, un monumento gotico unico al mondo che, a pochi passi da Cattedrale e Battistero, da secoli aspetta di riportare alla luce il suo grande valore storico-culturale, le sue audaci linee architettoniche e la sua particolare evoluzione nel tempo. Dopo il successo dello scorso anno, nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono infatti le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi, creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma.

È un’esperienza unica, della durata di un’ora, che comincia con la narrazione della storia della Chiesa, dove furono imprigionati anche noti personaggi come Giovannino Guareschi, e prosegue con la salita in quota, per ammirare dall’alto tanto il finestrone incastonato nella facciata quanto il panorama sorprendente che si apre sull’anima storica della città e sul vicino Duomo di Parma.

Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle ore 17 alle 20) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it



Versione estesa

Tra le sue navate per troppi secoli rimaste inaccessibili, la struttura gotica della Chiesa di San Francesco del Prato a Parma custodisce la memoria di una storia ricca di avvenimenti che in passato l’hanno vista prima luogo di culto e poi, a partire dall’epoca napoleonica fino al 1992, luogo di reclusione e carcere.

Un grande sostegno collettivo sta interessando l’opera di restauro volta a una riapertura al pubblico che, causa covid, sarà posticipata rispetto ai tempi previsti sulla tabella di marcia originale, secondo la quale i lavori si sarebbero dovuti concludere entro la fine del 2020. Non si ferma però la possibilità di ammirare da un punto di vista privilegiato un monumento unico al mondo che, a pochi passi da Cattedrale e Battistero, da secoli aspetta di riportare alla luce il suo grande valore storico-culturale, le sue audaci linee architettoniche e la sua particolare evoluzione nel tempo.

Dopo il successo dello scorso anno, nei weekend (sabato e domenica) dal 19 settembre all’8 novembre 2020 riprendono infatti le speciali visite guidate in quota, che permettono di osservare da vicino il rosone a 16 raggi creato nel 1462 da Alberto da Verona, circondato dalla grande cornice di terracotta policroma.

È un’esperienza unica, della durata di un’ora, che comincia con la narrazione della storia della Chiesa, dove furono imprigionati anche noti personaggi come Giovannino Guareschi, per poi salire in quota e ammirare dall’alto tanto il finestrone incastonato nella facciata quanto il panorama sorprendente che si apre sull’anima storica della città e sul vicino Duomo di Parma.

Le visite avverranno solo previa prenotazione via telefono al numero 371 1663004 (dalle ore 17 alle 20) o tramite mail all’indirizzo: visite@sanfrancescodelprato.it

"In un triste periodo, quello carcerario, il complesso di San Francesco è quasi stato estraniato dalla vita della città – commenta Don Alfredo Bianchi, direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Parma – Ora Parma, e non solo Parma, è tornata a reclamare attivamente il diritto e la volontà di ritrovare un simbolo artistico e un insostituibile luogo dello spirito".

Dalla chiesa sono infatti emerse meraviglie inattese, come il Cristo della chiave di volta e i frammenti di affreschi quattrocenteschi sotto l’intonaco dell’abside centrale, che ora saranno restituiti alla vista, grazie a una raccolta fondi sulla piattaforma di crowdfunding di Crédit Agricole Italia, che ha come partner la Fondazione Cariparma, la quale donerà una somma pari al totale raccolto (fino ad un massimo del 50% dell’importo obiettivo finale).

Per contribuire: www.ca-crowdforlife.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È possibile sostenere il progetto di restauro di San Francesco del Prato anche attraverso una libera erogazione, beneficiando dell’Art Bonus, che consente il recupero fiscale del 65%, in tre anni, dell’importo donato sia da cittadini sia da imprese.



BENEFICIARIO Diocesi di Parma

IBAN IT02N0623012700000038406827 c/o Crédit Agricole Italia

CAUSALE Art Bonus – Diocesi di Parma – San Francesco del Prato – Parma – Codice Fiscale o P. Iva del donante.