Dalla Rosa Prati: "Ecco la nuova vita dell'aeroporto"

Il Presidente di Sogeap Guido Dalla Rosa Prati ha commentato a Radio Bruno l'accordo con un nuovo socio di maggioranza per l'aeroporto di Parma, ovvero il passaggio del 51% di Sogeap alla società Centerline Airport Partners Italia. "Centerline Airport ha firmato l'accordo - conferma il presidente. Abbiamo fatto l'atto lunedì sera a Milano. A fine maggio entreranno in possesso delle azioni e inizieranno a gestire le attività della Sogeap a Parma. Lo scalo cittadino avrà una nuova vita, interessante e importante. Hanno già in programma diverse attività di volo per diverse città europee. L'aeroporto di Parma doveva crescere: questa è la svolta definitiva. Parma diventerà un punto di sfogo dell'attività di volo commerciale in tutta la regione e non solo. Sarà principalmente un aeroporto passeggeri, senza escludere i cargo"