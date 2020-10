Dpcm del 18 ottobre: ecco tutte le nuove regole per Parma

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha realizzato e pubblicato, sul suo profilo Facebook, una sintesi del nuovo Dpcm, valido da oggi lunedì 19 ottobre anche nella nostra città. Il primo cittadino esprime anche alcune prime valutazioni sul provvedimento: "Il termine coprifuoco è sbagliato e inopportuno".

"Premessa: di seguito le novità introdotte dal governo Conte. Ai sindaci si destina la responsabilità di vigilare sulla condotta dei cittadini rispetto al nuovo Dpcm (e su questo torneremo, perché se mi si chiede di vigilare, al tempo stesso, mi si devono dare le risorse necessarie per farlo).

Il nuovo dpcm non è un passaggio drastico verso una situazione che alcuni definiscono addirittura di "coprifuoco", termine per me sbagliato e davvero inopportuno. E' semmai un regolamento che dovrebbe far comprendere a tutti noi il peggioramento della situazione causato dall'aumentare dei casi di Covid.



Siamo sempre lì: la situazione va gestita e dobbiamo farlo tutti, in questa battaglia ognuno di noi è fondamentale. Ecco le principali novità, fatte salve quelle del decreto 13 ottobre.

🆕Le nuove regole saranno in vigore fino al 13 novembre🆕

DOPO LE 21.00

🆕Dopo le ore 21.00 è data ai sindaci la possibilità di chiudere al pubblico zone di città a rischio assembramento.

🆗Gli esercizi commerciali all'interno di queste zone possono continuare il loro lavoro;

🆗Chi abita in queste zone può entrare e uscire senza problemi.

SERVIZI DI RISTORAZIONE

🆕Bar, ristoranti, pub, pasticcerie, gelaterie:

🆗Aperti dalle ore 5.00 fino alle ore 24.00

⛔️A PATTO CHE:

➡️consumazione al tavolo

➡️massimo 6 persone a tavolo

➡️sino alle 18.00 in assenza di consumazione al tavolo

🆗Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, ma con

⛔️DIVIETO di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

🆗sempre consentita anche:

➡️Bar negli ospedali e negli aeroporti

➡️mense e catering

⛔️A PATTO CHE:

➡️deve garantire la distanza di almeno 1 metro.

SCUOLA

🆗Si va a scuola in presenza per:

➡️Nidi e materne

➡️elementari

➡️scuole medie

‼️Si applica un modello MISTO per le superiori (scuola+distanza).

🆕Orari di scuola nel modello misto:

⛔️ingresso non prima delle 9.00;

⛔️evitare l’effetto comitive, con ingressi e uscite di tutti gli studenti agli stessi orari.

SPORT

⛔️Sospensione per:

tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

🆗L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono CONSENTITE SOLO in forma individuale e ⛔️NON sono CONSENTITE gare e competizioni.

🆗CONSENTITI soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP).

‼️‼️ℹ️Per le disposizioni di dettaglio sull'uso della mascherina, sui principi generali di igiene e pulizia trovate tute le informazioni negli allegati al DPCM, per maggiori informazioni in generale, qui: https://www.governo.it/.../coronavirus-il-presidente.../15457