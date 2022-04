Via Baganza, la rabbia dei residenti: "Nel parco vandalismi, degrado e zero manutenzione"

"La situazione di degrado nel nostro parco è ormai incontrollabile: oltre all'assenza di manutenzione dell'area verde siamo costretti ad assistere a sempre più frequenti episodi di vandalismo da parte di giovani che evidentemente non hanno a cuore il bene pubblico". Inizia così la protesta di un gruppo di residenti delle zona tra via Riboli e via Baganza, che protestano per le condizioni del parco che hanno davanti alle proprie abitazioni. "I giochi, le panchine, i tombini, l'area cani: il degrado è dovunque in questa zona e nessuno fa nulla. Abbiamo anche scritto più volte al sindaco Pizzarotti ma non abbiamo ottenuto risposte".

Oltre al problema dei giochi tolti e non più ricollocati all'interno del parco delle Pioppe c'è anche quello del degrado e dei raid vandalici da parte di alcune persone. "L'area verde è purtroppo frequentata anche da alcuni ragazzi che mettono in atto vandalismi e poi sono anche maleducati. Un tempo qui si ritrovavano tante famiglie con bambini: ora ce ne sono molte di meno e il parco è lasciato all'abbandono e all'incuria più totali. Noi non abbiamo visto nessun tipo di controllo in questa zona. Speriamo solo che qualcuno intervenga al più presto".