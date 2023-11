"Nella prossima tornata di assegnazione di agenti, mentre Piacenza, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara e Rimini avranno un incremento pari a zero unità, Parma ne riceverà 10, Bologna appena 20 e Modena 15. Ancona, neopromossa in fascia A riceverà appena 10 agenti". Il Siulp di Modena rende note le nuove assegnazioni per la Polizia di Stato.