"Diversamente abili e anziani rischiano di essere bloccati in Stazione"

"Pochi minuti alle 19, orario di partenza, dalla stazione ferroviaria di Parma del regionale numero 18044 con destinazione Salsomaggiore Terme. Per salire, dal binario 6, sull’ultima carrozza, il dislivello tra marciapiede e predellino è di circa mezzo metro: distanza siderale non solo per chi si muove in carrozzina, ma anche per le persone anziane". È la testimonianza di un lettore giunta alla nostra redazione. Una denuncia che ha come monito, specialmente per quelle persone che hanno una mobilità ridotta, di migliorare la situazione e permettere soprattutto a loro di viaggiare liberamente, senza imbattersi in barriere architettoniche. "E dire che il treno, modello “Pop” è anche relativamente recente (meno di cinque anni), così come è piuttosto recente la riqualificazione della stazione (entro maggio, tra l’altro, dovrebbe terminare la posa dei nuovi ascensori, anche perché quella di Parma è inserita nel Circuito Sala Blu di RFI, riservato ai viaggiatori a mobilità ridotta)".