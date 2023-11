Domenica 19 novembre torna “via Zarotto in Festa”

Domenica 19 novembre, il Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Ascom Parma, torna in città con il tradizionale appuntamento di “via Zarotto in Festa”. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19 in via Zarotto, nel tratto compreso tra via Bandini e la rotonda di Via Emilia Est esclusi, e vedrà la partecipazione di circa 30 operatori che presenteranno al pubblico le ultime novità di abbigliamento uomo/donna/bambino, calzature di tendenza per la stagione autunno/inverno, articoli sportivi, biancheria per la casa e molto altro. A completare l’evento, anche un punto ristoro organizzato dal Circolo Arci San Lazzaro che delizierà tutti i presenti con torta fritta cucinata sul momento.