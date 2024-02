Domenica 3 marzo torna il Mercato del Consorzio in via Emilia Est a Parma

Proseguono le manifestazioni in città del Consorzio la Qualità dei Mercati, promosso da Ascom, che domenica 3 marzo sarà in via Emilia Est, per tutta la giornata, nel tratto compreso tra via Raschi e via Del Bono. Saranno presenti stand di diverse tipologie con nuove proposte di abbigliamento, biancheria per la casa, casalinghi, articoli sportivi e accessori moda cui si aggiungeranno le proposte gastronomiche dei pubblici esercizi per una domenica di festa.