Domenica ecologica alla vigilia di Natale: le limitazioni al traffico nell’anello delle tangenziali

Domenica 24 dicembre è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma collegate al PAIR2020 – Piano Aria Integrato Regionale – che prevede limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti nei centri urbani dei Comuni con più di 30 mila abitanti ed in quelli dell'agglomerato urbano di Bologna e nelle domeniche ecologiche.

Lo stop è previsto per: veicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4; veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina Euro 0 ed Euro 1; ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1.

Possono circolare: gli autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 3 o superiori; autoveicoli con alimentazione diesel omologati Euro 5 o superiori. Cicli e motocicli Euro 2 o superiori. Gli autoveicoli alimentati gas metano/benzina o GPL/benzina omologati Euro 2 e successivi. Inoltre veicoli derogati in ordinanza quali, ad esempio: gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car pooling); autoveicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico; ciclomotori e motocicli elettrici; veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni; veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare; veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico. Maggiori dettagli e l'elenco completo di tutti i veicoli che possono circolare è espressamente indicato nell’ordinanza pubblicata integralmente sul sito del Comune di Parma e in allegato.

Bollino verde ARPAE fino a mercoledì 27 dicembre compreso, quando è previsto il prossimo aggiornamento.

Confermate le limitazioni al traffico da lunedì a venerdì, previste dall'Ordinanza OS-2023-85 del 29/09/2023, eccetto lunedì 25 dicembre e martedì 26 dicembre 2023.

Dal 01/10/2023 al 30/04/2024, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto nelle giornate festive del 25/12/2023 e 26/12/2023, in tutta l’area interna alle tangenziali come da planimetria costituente l’allegato 1 e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario), l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli:

a) veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;

b) veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;

c) veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;

d) ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.