Don Ciotti torna a Parma: "Ascoltiamo i giovani, mancano degli appigli certi"

Al centro gli ultimi e i giovani, gli inascoltati e tutti quelli che vivono in difficoltà. È andato in questa direzione il discorso che Don Luigi Ciotti, prete antimafia, fondatore di Libera, ha ripetuto al Centro Parrocchiale di Via Solferino nell'incontro organizzato dalla Comunità di Betania per il 40esimo anno della sua fondazione. "È un oggi fatto di fatiche e di speranze, dove la gioventù arranca, senza appigli. Non ci occupiamo di giovani, o meglio, ci occupiamo male di loro".

