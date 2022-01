E' morto l'ex parroco di Bore Gianfranco Biolzi

Si è spento don Giancarlo Biolzi, ex parroco di Bore. È deceduto nelle prime ore della mattinata di ieri, all'età di 77 anni. Nato a Bedonia, in provincia di Parma, il 1° giugno 1944, era stato ordinato sacerdote l'11 luglio del 1971. Ha svolto il servizio pastorale come collaboratore nelle parrocchie di Caorso e di Lugagnano. Nel luglio del 1984 era stato nominato parroco di Bore, successivamente amministratore parrocchiale di Pozzolo e Metti. Nel 2015 era stato trasferito a Vigolo Marchese in qualità di parroco. Ha rinunciato all'incarico nel 2019 per motivi di salute. Da tempo era ricoverato presso la Casa di Riposo Verani di Fiorenzuola d'Arda.

La salma è stata trasferita nel pomeriggio di ieri - sabato 8 gennaio - nella chiesa parrocchiale di Vigolo Marchese, dove si terrà una veglia di preghiera alle ore 20.30. Oggi, domenica 9 gennaio, nella stessa chiesa, sarà celebrata alle 11 la santa messa in suffragio. Nel pomeriggio la salma sarà trasferita a Bedonia, nell'antico santuario della Madonna di San Marco, dove lunedì sera, alle 20.30, si terrà la veglia funebre. Martedì 11 gennaio, alle ore 10, nella basilica del Santuario Madonna di san Marco in Bedonia, si terranno le esequie presiedute dal Vescovo