Donazione Associazione Snupi e Gruppo Barilla alla Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva

Il dolore toracico o la difficoltà a mandare giù un boccone, talvolta, possono essere causati da una alterazione della motilità o da una contrazione spastica della muscolatura dell’esofago. In questi casi la gastroscopia e le radiografie, così come la colonscopia per il tratto del colon, sono utili ad individuare il problema ma non sufficienti per inquadrarlo correttamente.

Da queste premesse ha tratto origine la donazione da parte dell’azienda Barilla e dell’associazione Snupi (Sostegno Nuove Patologie Intestinali) di un strumento dalle alte prestazioni, per la Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma che verrà utilizzato sia per adulti che in ambito pediatrico.

Si tratta di un manometro ad alta risoluzione (Manoscan) in grado di misurare, attraverso una minuscola sonda, la motilità del tratto gastro-intestinale interessato individuando e misurando l’ampiezza di eventuali “onde” anomale traducendo i risultati in scala cromatica. Il corretto inquadramento diagnostico del paziente affetto da disturbi della motilità esofagea o da disturbi cronici del colon permetterà di individuare la migliore terapia: medica, endoscopica o chirurgica.

Alla donazione erano presenti Andrea Belli e Roberto Ciati che si sono fatti latori del pensiero del Gruppo Barilla. “Il Gruppo Barilla esprime la sua soddisfazione nel continuare a supportare l’Ospedale dei Bambini ‘Pietro Barilla’ nel continuare a rinnovare e potenziare le attrezzature mediche tecnologiche all’avanguardia con i nuovi sistemi. Il tutto all’insegna di un ringraziamento continuo agli operatori sanitari e medici che ogni giorno operano con grande passione e professionalità”.

“L'associazione SNUPI – ha aggiunto il presidente Giulio Orsini –da 20 anni è al fianco di pazienti affetti da patologie intestinali con progetti a favore della ricerca o con l’acquisto di apparecchiature per il reparto, concretizzando l’impegno e le risorse individuate anche per la formazione dei giovani medici. Questa occasione consente a Snupi di fornire un necessario riscontro e un ringraziamento al Gruppo Barilla oltre ad un segnale a tutti quei benefattori e volontari dall’Associazione Snupi che auspichiamo continuino a sostenere il reparto con la consueta concretezza e determinazione che hanno contraddistinto anche la nostra Associazione”.

“Ringrazio i donatori che ci sono sempre vicini in ogni occasione come Snupi e Barilla – ha dichiarato Gian Luigi de’ Angelis direttore della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva - Con la donazione di questo strumento viene potenziata l’offerta ai pazienti della nostra provincia che potranno giungere più agevolmente e rapidamente alla caratterizzazione del problema e alla sua cura”. Con il direttore la dottoressa Francesca Vincenzi e il dottor Lucas Cavallaro che utilizzerà l’apparecchiatura insieme ai colleghi Silvia Iuliano per i pazienti pediatrici e Stefano Kayali.

Tre grazie quelli espressi dal direttore di Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario Ausl Massimo Fabi: “A Snupi per la vicinanza concreta e costante al reparto e ai pazienti; al Gruppo Barilla sempre attento alle istanze per migliorare l’offerta sanitaria del nostro ospedale e un grazie al direttore de’ Angelis per aver creato un reparto all’avanguardia con un’equipe dalle alte e ampie competenze che ha come mission diagnosi sempre più accurate per la miglior cura per i pazienti”.