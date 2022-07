Donazione solidale del Cral CAP alla mensa di Padre Lino

Anche nel periodo estivo la Mensa di Padre Lino Maupas ha necessità di sostegno costante a servizio delle fasce più deboli e stamane il Cral CAP dei dipendenti del Consorzio Agrario di Parma ha consegnato a Padre Roberto Simonelli una scorta di prodotti alimentari per contribuire all’attività meritoria della mensa che ha la sua sede nel complesso adiacente la chiesa della SS Annunziata in via Imbriani.