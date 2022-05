E' morto 'Corradone': imprenditore e storico tifoso del Parma

Un pezzo del Circolo Aquila Longhi e della città di Parma se n'è andato per sempre. E' scomparso Corrado Marvasi, storico imprenditore titolare della Ciemme, la ditta che lavorava al confezionamento e alla riscelta delle merci per conto delle maggiori vetrerie d'Italia. Corradone era un appassionato di calcio. Aveva 72 anni, da sempre era in prima linea con iniziative solidali assieme al suo circolo immerso nel cuore dell'Oltretorrente, ai Lions Club Bardi Val Ceno, con cui spesso ha partecipato alla raccolta di occhiali usati o altre iniziative in favore di chi viveva in stato di difficoltà, anziani e ammalati. Corradone, così come lo chiamavano tutti, era un tifoso storico del Parma.