EBX Urban: a Parma la seconda tappa della corsa al Tricolore

Mancano pochi giorni al ritorno in pista dei piloti dell’EBX Urban FMI pronti a giocarsi punti importanti per il Titolo iridato. Gara 2 del Campionato Italiano E-Bike della Federmoto si correrà Sabato 25 settembre all’Alé Parma Sport Festival. Sull’innovativo circuito allestito nel Parco della Cittadella, il leader della classifica Roberto Fabbri su Fantic con motore Brose cercherà di difendere il suo primato insidiato da Lorenzo Manuzzi su Focarini con motore OLI.

In rampa di partenza ci sarà anche Gianni “Mesk” Meschini (Electric Bike Cross- Huracan) fresco della medaglia d’oro conquistata nella prova unica della “World Cup” 2021 di E-Bike Cross. A Parma arriverà anche Marco Mazzi (Alto Casentino - Specialized), conterraneo del leader della classifica Fabbri, vincitore a Bibbiena del terzo round dell’italiano di E-Bike Enduro FMI.

In griglia di partenza tante new entry di giovani promesse delle due ruote elettriche e un ritorno, quello di Nicolò Fraschetti (Whistle - Shimano) che rientra dopo un infortunio. Spettacolo assicurato per gli appassionati che saranno al Parco della Cittadella per l’Alé Parma Sport Festival, la tre giorni dal 24 al 26 settembre dedicata interamente allo sport in tutte le sue declinazioni nata con l’obiettivo di far conoscere ai giovani 30 diverse discipline e allo stesso tempo prevenire il fenomeno dell’abbandono sportivo. Si parte alle ore 14 con le prove libere del Gruppo A seguite da quelle del Gruppo B e le Chrono. Dalle 15.30 parco chiuso per le finali. Domenica 26 la pista EBX aprirà le porte ai visitatori dalle 9 alle 18 per la prova delle E-Bike.