Eletta Miss Mamma: a Mariachiara Maccanelli di Vicomero la fascia 'Sponsor Top'

Organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti, in collaborazione con Fondazione Verdeblu di Bellaria Igea Marina e con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, domenica 10 settembre, in Piazza Don Minzoni a Bellaria, si è svolta la Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana 2023”, manifestazione riservata a tutte le mamme aventi un’età fra i 25 ed i 45 anni.

Lo storico concorso ideato e organizzato da Paolo Teti, che giunge al suo trentennale, anche quest’anno continua ad offrire alle mamme l’opportunità di potersi esprimere per quel che sono, che sanno fare, che hanno da dire o che sognano di sperimentare. Non si contano le donne che sono diventate mamme mentre stavano svolgendo attività di formazione, artistiche, intellettuali o percorsi che avrebbero potuto portarle a fare una vita e un lavoro del tutto diverso da ciò che stanno facendo. “Miss Mamma Italiana” diventa il loro palco, la loro vetrina, la loro nuova opportunità per continuare da dove erano rimaste, per misurarsi in contesti mai sperimentati oppure, più semplicemente, per potersi divertire ed evadere dalla routine della quotidianità.

Capita spesso che le mamme vengano iscritte a loro insaputa da figli o mariti e che si ritrovino a vincere e a godere di questa opportunità per arricchirsi di una nuova esperienza che, in molti casi, le ha portate a dare ulteriore vitalità alla loro esistenza e a quella

della loro famiglia.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile. Le 16 mamme finaliste (selezionate tra le vincitrici delle selezioni regionali svolte in tutta Italia, in occasione delle Pre Finali che si sono tenute sempre a Bellaria Igea Marina a partire da giovedì 07 settembre), hanno sfilato con abiti eleganti, ogni partecipante ha poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative), che rispecchiasse la propria personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di Miss Mamma Italiana 2023” GIUSY RAITO, 29 anni, impiegata, di Verona, sposata da 11 anni con Domenico e mamma di Alessia, Giorgia, Aurora, Mario, Pietro, di 10, 9, 8, 4 e 2 anni e del piccolo Vincenzo di 6 mesi. “Miss Mamma Italiana 2023” è una bellissima donna con lunghi capelli castani e occhi azzurri, donna dolce, solare e molto simpatica. Giusy parlando di se, dice: “il mio motto è, svegliati la mattina e sorridi. Sono una persona solare e sempre positiva, ma sono anche molto testarda! Il mio colore preferito è il verde, mi piace ascoltare le canzoni di Tiziano Ferro e guardare i film con Carlo Verdone, il mio piatto preferito sono le lasagne di mia suocera, vorrei tanto diventare più brava di lei a cucinare”.

Giusy parla anche della sua “avventura” a “Miss Mamma Italiana”: “è nato tutto per gioco, ho partecipato alla selezione nella mia regione e l’ho vinta, poi le fasi finali e la vittoria alla Finale. Ho provato una grande emozione avere i miei figli, mio marito e mia suocera, che facevano il tifo per me. Dedico la vittoria ai miei figli, a mio marito e, ovviamente, alla mia insostituibile suocera, perché il suo aiuto è fondamentale sempre e soprattutto in questi giorni, in cui sono stata impegnata nelle Fasi Finali del concorso, lei si è impegnata al massimo nella gestione dei bimbi per permettermi di partecipare”.

Altre fasce sono state assegnate:

“Miss Mamma Italiana DAMIGELLA D’ONORE” KATIA CEDIOLI, 41 anni, insegnante, di Meldola (Forlì), mamma di Gabriele e Virginia, di 20 ed 11 anni;

“Miss Mamma Italiana FASHION” STELLA BERGAMIN, 37 anni, educatrice di asilo nido, di Schio (Vicenza), mamma di Beatrice e Ginevra, di 9 e 6 anni;

“Miss Mamma Italiana ELEGANZA” FABRIZIA FALÀ, 35 anni, giornalista, di Roseto degli Abruzzi (Teramo), mamma di Valerio ed Enea, di 14 ed 8 anni;

“Miss Mamma Italiana GLAMOUR” VERUSKA GUERRA, 41 anni, impiegata, di Arcade (Treviso), mamma di Greta e Nora, di 4 e 2 anni;

“Miss Mamma Italiana SOLARE” MARIA RAIMONDO, 38 anni, responsabile personale scolastico, di Varese, mamma di Sarah e Martina, di 10 e 7 anni; “Miss Mamma Italiana SORRISO” ANNALISA GILDI, 37 anni, tecnico di laboratorio biomedico, di Cascina (Pisa), mamma di Viola di

9 anni;

“Miss Mamma Italiana DOLCEZZA” LAURA AMICH, 34 anni, terapista della riabilitazione psichiatrica, di Trecastagni (Catania), mamma di Nicola di 6 anni;

“Miss Mamma Italiana SPRINT” CONSUELO PERESSIN, 32 anni, responsabile risorse umane, di San Vito al Tagliamento (Pordenone), mamma di Ludovica ed Angelica, di 6 e 3 anni;

“Miss Mamma Italiana RADIOSA” LAURA POLICICCHIO, 35 anni, intermediaria finanziaria, di Amantea (Cosenza), mamma di Daniel e Niccolò, di 18 ed 11 anni;

“Miss Mamma Italiana IN GAMBE” ERIKA MALDIFASSI, 36 anni, contabile, di Giussano (Monza Brianza), mamma di Filippo di 3 anni;

“Miss Mamma Italiana SPORTIVA” ALICE LAZZARI, 40 anni, militare paracadutista, di Rosignano Solvay (Livorno), mamma di Michela e Vittoria, gemelle di 5 anni; “Miss Mamma Italiana SPONSOR TOP” MARIACHIARA MACCANELLI, 39 anni, infermiera, di Vicomero (Parma), mamma di Alice

e Giulia, di 10 ed 8 anni.

Giusy Raito e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana 2023”. La serata è stata condotta da Carolina Rey, attrice e conduttrice di RaiUno che abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare in programmi come “Tale e quale Show”, “La vita in diretta”, “Oggi è un altro giorno”, “Weekly”, “Cominciamo bene”, “Festa Italiana”, “L’anno che verrà”, in fiction come “Un medico in famiglia” e in vari film italiani. La direzione artistica dell’evento, è stata curata da Roberto Vecchi, giornalista autore e regista televisivo Rai. Le acconciature ed il make up delle mamme, sono stata curate dallo staff di Roberto Foschi, hair stylist di fama internazionale e consulente d’immagine di “Miss Mamma Italiana”. Già dal prossimo mese di ottobre, la Te.Ma Spettacoli, tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2024. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, per maggiori informazioni, contattare la segreteria di “Miss Mamma Italiana” al numero 0541 344300 o consultare il sito www.missmammaitaliana.it