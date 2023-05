Emergenza in Romagna: la Bonifica Parmense al lavoro nelle aree alluvionate

La disponibilità immediata offerta alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna da parte del Consorzio della Bonifica Parmense ha consentito alla presidente Francesca Mantelli e al direttore generale Fabrizio Useri di allestire in breve tempo una squadra di operai esperti e tecnici specializzati, immediatamente partita verso le aree alluvionate della Romagna a seguito delle drammatiche esondazioni verificatesi nei giorni scorsi. Oggi a Bagnacavallo (RA) ha lavorato incessantemente un team di 8 uomini della Parmense più una dotazione strumentale di due camion e altrettante pompe idrovore per aspirare i quantitativi in eccesso di risorsa idrica e fango che hanno occupato estese zone urbanizzate oltre che a campi coltivati. Lo staff della Bonifica Parmense sta fornendo supporto operativo in stretta collaborazione con i colleghi del Consorzio della Romagna Occidentale (entrambi associati ad ANBI) che stanno lavorando nell’area già da alcuni giorni a seguito dell’improvvisa emergenza.