Endometriosi: a Parma un corso di alta formazione sulle tecniche ecografiche

Alcuni tra i migliori specialisti di livello internazionale sull’endometriosi, malattia cronica che colpisce il 10% della popolazione femminile, si incontrano a Parma l’8 e 9 marzo 2024, in occasione del Mese sulla consapevolezza dell’endometriosi, protagonisti di una masterclass di alta formazione, organizzata dall’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi (che da 18 anni vede l’impegno di pazienti di tutta Italia) dedicata gratuitamente a medici e ginecologi selezionati dall'associazione nelle strutture pubbliche di tutta Italia. Direttore del corso formativo, Martino Rolla, ginecologo responsabile dell’ambulatorio endometriosi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, struttura all’avanguardia per i percorsi terapeutici sulla malattia. Le lezioni saranno incentrate sull’uso dell’ecografia nell’individuazione dell’endometriosi, con una giornata teorica e una dedicata alle sessioni live di ecografie per affrontare numerosi casi di endometriosi complessa ed interagire in diretta con gli operatori. Grazie ai nuovi studi, come sottolineato dal ginecologo Martino Rolla, «si possono riconoscere anche i quadri di endometriosi profonda, che storicamente venivano individuati con la risonanza magnetica e definire le esatte localizzazioni della malattia per eseguire in tempo reale un’indagine accurata». Tecniche fondamentali per ridurre il ritardo diagnostico, che va dai 5 agli 8 anni, ed intervenire nel più breve tempo possibile per individuare i giusti percorsi di cura con un approccio multidisciplinare. «L’A.P.E. ha la sua sede nazionale a Parma ed è attiva sul territorio da 14 anni – spiega Jessica Fiorini, vicepresidente dell’associazione -. C’è ancora tanto bisogno di sensibilizzare sul tema endometriosi ed è necessaria la formazione del personale sanitario per poter ridurre i tempi di diagnosi. Dallo scorso anno, uno dei nostri corsi, rivolti a giovani ginecologi, si svolge proprio a Parma, grazie ai fondi che riceviamo dal 5x1000 e dalle donazioni, tra cui quelle derivanti dalla manifestazione Donne in Corsa».

Cos’è l’endometriosi? L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!

L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 18 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.

Sul sito dell’APE - www.apendometriosi.it – ci sono tutte le informazioni utili e i progetti per aiutare concretamente le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.