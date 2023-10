Esca avvelenata in via Cesarino Gatta, avviso del Comune: cani al guinzaglio e con la museruola

Nei giorni scorsi in via Cesarino Gatta a Parma è stata ritrovata di un'esca avvelenata. Il 4 ottobre infatti il servizio medico dell'Ausl di Parma ha segnalato la presenza di una sospetta esca avvelenata in zona. Il Comune di Parma ha emesso un avviso riguardo al rispetto delle norme, già in vigore, relative all'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola "al fine di evitare l’ingestione casuale di bocconi". Il Comune dispone che "ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio". Inoltre "chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplodenti) eviti il contatto diretto e segnali il ritrovamento al Corpo di Polizia Locale"

