Fabrizio Ghidini rieletto presidente di Federconsumatori Parma

Fabrizio Ghidini è stato rieletto presidente di Federconsumatori Parma. La nomina è avvenuta al termine del VI Congresso provinciale che si è tenuto lunedì 13 marzo presso la Camera del Lavoro di Parma. Presenti i vertici di Federconsumatori Emilia Romagna, con la presidente Renza Barani e numerosi ospiti tra cui Matteo Rampini della segreteria confederale della Cgil di Parma, Paolo Bertoletti di Auser, Nadia Ferrari dello Spi Cgil e Corrado Turilli del Sunia, oltre naturalmente ai dipendenti e ai collaboratori di Federconsumatori, tra cui gli avvocati che affiancano l’associazione nell’importante lavoro di tutela dei cittadini.

Il Congresso ha rappresentato un’occasione sia per affrontare le problematiche generali di consumatori e utenti che per fare il punto sul lavoro dell’associazione sul territorio. Nella relazione introduttiva, Fabrizio Ghidini si è concentrato sull’evoluzione degli interventi degli ultimi anni: “Siamo un’associazione che fa della tutela individuale il proprio punto di forza e l’elemento fondante; negli anni questa si è trasformata in un’attività non più esclusiva, affiancandosi a nuovi campi d’azione e coniugando l’elemento vertenziale a una nuova capacità di rappresentanza collettiva. Penso al lavoro fatto per tutelari gli ex soci e assegnatari della Cooperativa Di Vittorio, o all’impegno sui temi dell'energia e del teleriscaldamento. É cresciuta la nostra capacità di interloquire con enti e amministrazioni locali ed è cresciuta la nostra presenza capillare sul territorio con una serie di sportelli aperti in tutta la provincia, ultimo quello di Felino, inaugurato sabato scorso”. Lo sforzo per il futuro si concentrerà dunque sul consolidamento degli obiettivi raggiunti e sull’impegno per le nuove tematiche, a partire dalla questione energetica che tiene banco attualmente ma che andrà affrontata sul lungo periodo: “Anche se i costi stanno lentamente scendendo non dobbiamo abbassare la guardia -ha concluso Ghidini- e dobbiamo pensare a soluzioni di ampio respiro, per questo stiamo seguendo con interesse dei progetti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sul regreening urbano”.