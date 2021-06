Federconsumatori apre un nuovo sportello a Collecchio

Uno sportello informativo istituito per promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, nel loro ruolo di consumatori e utenti di beni e servizi: - l’Amministrazione comunale di Collecchio - spiega la Sindaca Maristella Galli - ha scelto di sostenere la difesa dei diritti fondamentali del consumatore, attivando uno sportello informativo in collaborazione con l'associazione Federconsumatori di Parma. -

"Riteniamo infatti fondamentale il coinvolgimento del Comune in qualità di garante dei diritti dei suoi cittadini - aggiunge la Sindaca Galli - in un ambito così delicato come quello ricompreso nell’area di intervento della stessa Federconsumatori, che varia dalle informazioni alla prima assistenza fino alla consulenza legale per contenziosi con gestori di telefonia, banche, assicurazioni, finanziarie, imprese commerciali e di servizio in genere, oltre all’attività di prevenzione per ridurre il rischio di truffe e raggiri".

"Il progetto non propone solo un servizio a richiesta, peraltro molto importante, - conclude la Galli - ma è anche l’occasione per promuovere iniziative pubbliche, incontri e conferenze, finalizzate a far crescere una sempre maggiore consapevolezza nei cittadini rispetto ai loro diritti di consumatori".

Oltre alla professionalità degli esperti, Federconsumatori mette a disposizione anche pubblicazioni ed opuscoli informativi su specifiche tematiche.

È bene chiarire che l’attività di prima informazione è assolutamente gratuita, mentre per tipologie di servizi ulteriori potrebbe essere richiesta l’adesione associativa in quel caso realizzata in ambito privato.

"Siamo molto riconoscenti all'Amministrazione di Collecchio - sottolinea il Presidente Federconsumatori Parma Fabrizio Ghidini - per la collaborazione che prende il via. Con l'apertura di questo nuovo sportello continua il percorso di diffusione delle tutele per i consumatori al di fuori del comune capoluogo. Oltre all'attività di tutela individuale, che assicureremo con personale altamente professionalizzato, lavoreremo sulla diffusione di informazioni e di sensibilizzazione al consumo critico e consapevole rivolte ai cittadini".

Il nuovo sportello avrà sede provvisoriamente al primo piano della sede municipale di piazza Repubblica, per poi trasferirsi nell’edificio rosa sul retro della sede municipale di viale Libertà, e sarà a disposizione il primo ed il terzo mercoledì del mese dalle ore 9:30 alle 12:30 a partire dal 7 Luglio prossimo.