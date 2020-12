Felino: in arrivo una rotatoria tra la Sp15 e Sp32

Si prospetta una soluzione positiva per i problemi di viabilità all’intersezione tra la strada provinciale 15 di Calestano e la provinciale 32 Pedemontana (Via U. Baldi) nel centro abitato del Comune di Felino, con la realizzazione di una rotatoria. Hanno compiuto stamattina un sopralluogo sul posto il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi, il Sindaco del Comune di Felino Elisa Leoni e l’Assessore ai Lavori Pubblici Simona Damenti.

La rotatoria sarà progettata e realizzata in 18 mesi dal Comune di Felino, con il contributo finanziario e il coordinamento della Provincia di Parma, entro il 31 ottobre 2021. Il Comune di Felino si occuperà di indire la gara per aggiudicare i lavori. Con l’approvazione della recente Variazione di bilancio, la Provincia di Parma ha riservato alla realizzazione di questa opera un contributo finanziario pari all’85% dell’importo totale, fino ad un massimo di 340 mila euro. Il restante 15% è a carico del Comune di Felino.

“Questa rotatoria è importante per la messa in sicurezza delle due strade, che presentano una viabilità legata sia alle attività produttive sia alla circolazione dei cittadini – afferma Rossi - Abbiamo accolto l’istanza del Comune di Felino, sviluppando una collaborazione per realizzare tramite una convenzione questo progetto, parte di un generale miglioramento viabilistico, che ci impegna su tutto il territorio provinciale.”

Il Sindaco di Felino Elisa Leoni dichiara: “L’Amministrazione Comunale di Felino ringrazia la Provincia per il finanziamento concesso per la realizzazione di questo importante intervento che garantirà una maggiore sicurezza stradale ed un miglioramento del flusso del traffico a Felino: si tratta di un intervento che la popolazione attende da tempo e che avrà un impatto molto positivo sulla viabilità locale. Il sostegno finanziario della Provincia è stato fondamentale per concretizzare questo progetto, i cui lavori verranno realizzati dal Comune. La nuova rotonda di via Baldi rientra tra le nostre priorità per il 2021: auspichiamo che i lavori possano partire all'inizio della prossima estate"