Fermata dell'Alta Velocità alle Fiere, Fsi: "Ci sono delle intese"

Non è definitivamente tramontata l'idea di una fermata dell'Alta Velocità a Parma, pensata in zona Fiere. Il sindaco Michele Guerra nel mese di settembre aveva espresso "criticità molto forti. Si tratta di una soluzione molto complicata che comporta estreme difficoltà, una opzione difficilmente percorribile". Per il primo cittadino è quindi la cosiddetta interconessione alla linea Av "la vera infrastruttura su cui la città deve giocare una partita forte e unita, perché lì ci può essere un cambiamento positivo per i treni ad alta velocità". In occasione della presentazione dei lavori del sottopasso di via Mascagni, a Fidenza, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana (del Gruppo FSI), Gianpiero Strisciuglio, ha lasciato la porta aperta: "Ci sono delle intese - ha detto ai giornalisti presenti - abbiamo dato la nostra adesione e la nostra disponibilità di partecipare ai tavoli di lavoro. Essendo una struttura tecnica mettiamo la nostra competenza a disposizione di qualunque progetto possa interessare le comunità".

Sui lavori del sottopasso di via Mascagni, Strisciugno ha detto: "Un intervento importante che consente la riqualificazione di un quadrante della città, partendo dall’eliminazione di quegli incroci tra strade e binari che perseguiamo da tempo su tutta la nostra rete. Un obiettivo raggiunto grazie ad una fattiva collaborazione tra RFI, società del Gruppo FS e l’Amministrazione comunale di Fidenza. Grande è infatti la nostra attenzione nei confronti dello sviluppo delle comunità locali, attraverso opere sostenibili per l’ambiente e il sociale”.