Fidenza: Ivano Maccari è il medico individuato dall’Ausl per gli assistiti di Dino Pampari, sospeso dall’incarico

L’ambulatorio è alla Casa della Salute di via Mazzini: per fissare un appuntamento con il professionista occorre contattare direttamente lo studio

La Direzione del distretto di Fidenza dell’AUSL ha individuato un nuovo medico a disposizione degli assistiti del Dr. Dino Pampari, temporaneamente sospeso dall’incarico.

Il nuovo professionista è il Dr. Ivano Maccari. L'ambulatorio è aperto, alla Casa della Salute di Fidenza in via Mazzini, 6/D, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e il martedì e venerdì dalle 16 alle 19. Per accedere è necessario l’appuntamento, chiamando il numero 0524.515580, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e il martedì e venerdì dalle 16 alle 19.

Per agevolare il medico nella presa in carico, l'Azienda USL invita gli assistiti interessati a presentarsi con tutta la documentazione sanitaria in loro possesso.

“Ringrazio tutti i medici di famiglia di Fidenza e Salsomaggiore - afferma Andrea Deolmi, direttore del distretto di Fidenza - per la disponibilità dimostrata in questi giorni nei confronti degli assistiti del Dr. Pampari, ai quali hanno garantito tempestivamente la necessaria continuità assistenziale”.

Si ricorda che il medico di famiglia Pampari il 21 settembre scorso aveva chiuso l’ambulatorio senza fornire all’Azienda Usl preavviso o giustificazione.