Fidenza, il pellegrino della Pace Giuliano Maltempi accolto in Duomo

Oggi pomeriggio alle ore 15 è arrivato presso il Duomo di Fidenza “il pellegrino della pace” Giuliano Maltempi, ex poliziotto e membro attivo dell’ANPS. Maltempi è stato accolto dal Vicario del Vescovo della Diocesi di Fidenza, dal cappellano della Polizia di Stato padre Bernard, dal personale della Polizia di Stato della provincia di Parma e dagli associati della sezione ANPS di Parma presenti in Duomo.

L’ex poliziotto è partito da Canterbury lo scorso 23 giugno e ha intrapreso l’arduo cammino lungo la via Francigena, mosso dalla passione per le camminate lungo i percorsi storici della Cristianità che richiamano lo spirito di sacrificio e la ricerca di sé stessi e della propria fede.

Il pellegrino, portatore del massaggio di pace “Insieme con il pellegrino sulla via della Pace”, concluderà il proprio il cammino a Roma, Città del Vaticano nella prima settimana di settembre, dopo aver percorso circa 2200 km e attraversato diverse nazioni europee.

L’arrivo di oggi rappresenta un momento di grande gioia ed orgoglio per la Polizia di Stato , che vedono in Giuliano Maltempi un esempio di dedizione e passione..

Il Vicario del Vescovo della Diocesi di Fidenza ha accolto Maltempi con calore e riconoscimento, sottolineando il suo straordinario esempio ed impegno e offrendogli altresì la sua benedizione per il proseguimento del suo viaggio verso Roma.

A seguire Maltempi ha incontrato l’assessore del Comune di Fidenza in rappresentanza del sincaco, che gli ha conferito un attestato di benemerenza del Comune “poiché con la sua iniziativa ha contribuito ad accrescere il valore della via Francigena come luogo di pace e di promozione di uno stile di vita rispettoso dei luoghi delle persone e della natura”.